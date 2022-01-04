Оператор Beeline подтвердил, что мобильный интернет в Казахстане ограничен

В Казахстане наблюдаются перебои с мобильным интернетом, это подтвердил оператор мобильной связи Beeline, сообщает РИА Новости.

В компании подчеркнули, что это происходит по независящим от них причинам.

«В настоящее время у нас наблюдаются ограничения с предоставлением услуги мобильного интернета по независящим от компании причинам», — поясняют в официальном аккаунте оператора в Twitter.

В крупных городах Казахстана перебои с мобильным интернетом наблюдаются с понедельника, когда в республике начались массовые протесты против подорожания сжиженного газа. В Алма-Ате — крупнейшем городе Казахстана — у пользователей не работают интернет-мессенджеры и социальные сети.

Жители городов Жанаозен и Актау в Мангистауской области Казахстана (нефтедобывающий регион на западе страны) в первые дни нового года вышли протестовать из-за двукратного роста цен на сжиженный нефтяной газ. Правительственная комиссия пообещала митингующим цену на газ снизить.