Президент Казахстана предложил РФ создать совместную программу мультимодальных перевозок

Казахстану и России следует принять совместную программу по развитию мультимодальных перевозок. Об этом заявил Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, сообщает ТАСС.

«Как я говорил недавно на Восточном экономическом форуме, особо важное значение приобретает регулярное взаимодействие транспортных ведомств наших стран. Поэтому сегодня предлагаю принять совместную программу по развитию мультимодальных перевозок», — сказал казахский лидер на пленарном заседании XVII Форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России, прошедшем в формате видеоконференции.

Токаев также обратил особое внимание на проблемы грузоперевозчиков во время пересечения границы двух стран. «Это важный для нас вопрос. На казахстанско-российской границе действуют 30 автомобильных пограничных пунктов пропуска. Только пять из них оборудованы инспекционно-досмотровыми комплексами. К сожалению, они периодически выходят из строя. Речь идет о пунктах пропуска на границе с Саратовской, Оренбургской, Челябинской, Курганской, Тюменской и другими областями», — отметил политик.

После введения пограничной службой России новых требований по обеспечению технологического прохода грузовых транспортных средств перевозчики вынуждены загружать автотранспортные средства лишь на две трети имеющегося места, подчеркнул Токаев. «Увеличиваются транспортные издержки, растет цена товаров», — констатировал он.

В пленарном заседании XVII Форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России принял участие и Президент РФ Владимир Путин. Касым-Жомарт Токаев поблагодарил его за помощь в борьбе коронавирусом, о чем ранее сообщало ИА «Татар-информ».