Токаев поблагодарил Путина за помощь в борьбе коронавирусом

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поблагодарил Президента России Владимира Путина за помощь во время пандемии коронавируса, сообщает ТАСС.

«Хотел бы высказать слова признательности вам, уважаемый Владимир Владимирович, за помощь, оказанную нашей стране в начальный период распространения эпидемии. Россия осуществила поставки лекарственных средств безвозмездно, предоставила тест-системы, оказала действенную помощь в эвакуации казахстанских граждан», — сказал Токаев в ходе пленарного заседания XVII Форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России, который проходит в онлайн-формате.

Он подчеркнул, что на протяжении нескольких недель врачи из России работали с казахстанскими коллегами в наиболее сложных регионах. Кроме того, на базе Карагандинского фармацевтического комплекса было запущено производство российской вакцины «Спутник V».