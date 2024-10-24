Президент Ирана заявил о построении справедливой системы мира странами БРИКС

БРИКС – это наиболее успешная модель сотрудничества и сближения между странами на региональном и международном уровнях. Общими усилиями страны, входящие в объединение, смогут создать более справедливую систему мироустройства, заявил в рамках совместного заседания глав делегаций – участников саммита БРИКС в формате «аутрич» / «БРИКС плюс» Президент Ирана Масуд Пезешкиан.

«Совместные воля и действия необходимы для фундаментальных изменений, требующихся в нынешней системе и создания более сбалансированного порядка на основе справедливости, и стабильности. Лучший мир был бы местом, где нет следов наложенных санкций, агрессии, войн, заболеваний или геноцида», – отметил он.

Пезешкиан также подчеркнул, что страны БРИКС обладают динамичной и развивающейся экономикой, что несет в себе ценные возможности для создания глубоких экономических и торговых связей. Государства с односторонней политикой продолжат вводить ограничения, однако это не помешает БРИКС в построении «лучшего мира».