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Президент Ирана заявил о построении справедливой системы мира странами БРИКС
БРИКС – это наиболее успешная модель сотрудничества и сближения между странами на региональном и международном уровнях. Общими усилиями страны, входящие в объединение, смогут создать более справедливую систему мироустройства, заявил в рамках совместного заседания глав делегаций – участников саммита БРИКС в формате «аутрич» / «БРИКС плюс» Президент Ирана Масуд Пезешкиан.
«Совместные воля и действия необходимы для фундаментальных изменений, требующихся в нынешней системе и создания более сбалансированного порядка на основе справедливости, и стабильности. Лучший мир был бы местом, где нет следов наложенных санкций, агрессии, войн, заболеваний или геноцида», – отметил он.
Пезешкиан также подчеркнул, что страны БРИКС обладают динамичной и развивающейся экономикой, что несет в себе ценные возможности для создания глубоких экономических и торговых связей. Государства с односторонней политикой продолжат вводить ограничения, однако это не помешает БРИКС в построении «лучшего мира».
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