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Президент Ирана перед тем, как улететь из Казани, пригласил Минниханова в гости
Раис РТ Рустам Минниханов проводил президента Ирана Масуда Пезешкиана, прилетавшего в Казань для участия в саммите БРИКС.
Как сообщает руководитель пресс-службы Раиса Татарстана Лилия Галимова, гость поблагодарил руководство республики за хорошо организованную работу делегации и пригласил Минниханова посетить Иран.
Напомним, саммит БРИКС проходил в Казани с 22 по 24 октября. В последний день мероприятия лидеры стран-членов объединения поучаствовали в заседании в формате «аутрич» / «БРИКС плюс». На нем обсудили гуманитарную катастрофу в Газе, вооруженный конфликт у границ России и теракт в Турции. Причем Реджеп Тайип Эрдоган, Николас Мадуро и Никол Пашинян сделали очень громкие заявления. Подробнее – в материале «Татар-информа».
видео: пресс-служба Раиса РТ
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