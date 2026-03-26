Президент Ирана на русском поблагодарил власти и народ России за поддержку

Президент Ирана Масуд Пезешкиан

Поддержка со стороны России вдохновляет Иран в его вооруженном противостоянии с Соединенными Штатами. Об этом на русском языке заявил в социальной сети X (прежде Twitter) Президент ИРИ Масуд Пезешкиан.

«Сообщения президента [Владимира] Путина и поддержка российского народа вдохновляют нас в этой войне», –написал иранский политик.

«Сопротивление и мужество иранского народа обещая новые узы, которые обеспечат безопасность Восточной Азии странами региона. От имени народа Ирана благодарю правительство и народ России», – добавил Пезешкиан (особенности грамматики сохранены – прим. Т-и).

После начала 28 февраля военной кампании США и Израиля против Ирана Путин и Пезешкиан дважды проводили телефонные переговоры – 6 и 10 марта. В ходе первого разговора российский лидер выразил соболезнования в связи с гибелью Высшего руководителя ИРИ аятоллы Али Хосейни Хаменеи.