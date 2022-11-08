Президент Индонезии: Путин может принять участие в саммите G20 в онлайн-формате

Президент России Владимир Путин может принять участие в саммите G20, который пройдет на острове Бали 15-16 ноября, в онлайн-формате. Такое мнение высказал Президент Индонезии Джоко Видодо, передает ТАСС.

На пресс-конференции во вторник он рассказал, что во время телефонного разговора на прошлой неделе Путин не исключил, что поедет на встречу.

«Но если нет, то, может, он попросит [об участии в саммите] в онлайн-формате», – добавил Видодо.

Ранее в интервью газете Financial Times он усомнился в том, что Путин приедет на саммит стран Группы двадцати.

В понедельник пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков обещал, что на текущей неделе сообщит, поедет ли глава государства на Бали.