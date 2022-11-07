Президент Индонезии усомнился, что Путин посетит саммит G20 на Бали

Президент России Владимир Путин вряд ли приедет на саммит Группы двадцати на Бали. Таким мнением с Financial Times поделился Джоко Видодо — Президент Индонезии, которая примет предстоящее мероприятие.

Напомним, что саммит состоится 15–16 ноября, однако российский лидер до сих пор не сообщил, примет ли в нем участие.

«Президент Индонезии заявил, что у него „сильное ощущение“, что Владимир Путин не будет присутствовать на саммите G20 на Бали на следующей неделе», — цитирует издание ТАСС.

Видодо подчеркнул, что Россия по-прежнему приглашена на мероприятие. Он надеется, что на саммите удастся обеспечить диалог между государствами и снизить «очень тревожный» рост международной напряженности.

«G20 не должен быть политическим форумом. Он должен быть посвящен экономике и развитию», — подчеркнул Президент Индонезии.