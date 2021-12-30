Президент IIHF раскрыл планы проведения летнего МЧМ-2022 по хоккею

Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Люк Тардиф раскрыл подробности проведения нового молодежного чемпионата мира по хоккею летом 2022 года. Напомним, ночью стало известно об отмене стартовавшего в Эдмонтоне молодежного первенства из-за вспышки коронавируса в командах-участниц.

«Мы отменили текущий турнир, но с января начнем работать над организацией нового. Мы всё ещё хотим провести МЧМ-2022 и не сдаёмся. Мы уже сообщили об этом всему персоналу, дали знак, чтобы они готовились», - цитирует хоккейного чиновника «Чемпионат».

По словам главы IIHF, турнир будет проведен в летние месяцы 2022 года. «Надо скорее приниматься за работу. Мы не сдаёмся. Это отмена, но она не означает, что мы не хотим сыграть МЧМ-2022. Да, матчи будут проведены заново. Дайте нам месяц, чтобы разработать новый план», - заявил Тардиф.

Также в IIHF подчеркнули, что перенесенный МЧМ надо проводить в Канаде, у которой есть право на проведение турнира. «Непросто остановить такое соревнование с учётом телевидения, всех вложенных денег. Мы должны дать им шанс, МЧМ будет в Канаде. Пока не уверен, в Эдмонтоне или другом городе. Возможно, в Эдмонтоне», - заявил Тардиф.

Глава IIHF заверил, что хоккеисты, которым к лету исполнится 20 лет, смогут принять участие в турнире. «Он пройдёт в этом же сезоне, никаких перемен не будет. На турнире будет выступать та же возрастная группа. Главное, что он состоится в этом году, поэтому составы будут те же», - заверил Тардиф.