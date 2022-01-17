Президент ФК «Урал» рассказал о «пожизненном контракте» экс-игрока «Рубина» Шатова

У Олега Шатова, как у воспитанника «Урала», «пожизненный контракт» с командой. Еще уходя из клуба, он заявлял о желании завершить карьеру именно там, рассказал президент «Урала» Григорий Иванов.

«У него пожизненный с нами контракт. Когда он еще [был] мальчиком и уходил от нас, то говорил, что заканчивать будет в „Урале“. Вот и думайте сами. И мы будем думать, как бы лучше всё сделать. Давайте дадим ему немного времени потренироваться, посмотреть, как себя чувствует, как травмы и болячки себя поведут. Всегда говорил, что двери в «Урал» для него открыты. Он сам решит, останется у нас или будет искать что-то другое», — пояснил Иванов.

В понедельник игрок присоединился к сборам «Урала» и уже провел две тренировки. По словам Иванова, полузащитник находится в прекрасной физической форме.

Ранее Олег Шатов расторг контракт с «Рубином» и объявил о паузе в своей профессиональной карьере. Помимо «Рубина» и «Урала», футболист выступал за «Анжи», «Зенит» и «Краснодар».