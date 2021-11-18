Полузащитник Олег Шатов приостановил карьеру и покинул ФК «Рубин»

Полузащитник Олег Шатов решил приостановить карьеру, его контракт с ФК «Рубин» был расторгнут по обоюдному согласию сторон. Об этом сообщается в Instagram казанского клуба.

«Принял решение для себя просто — в последнее время я только лечился, не играл. Для меня это был очень тяжелый период. Я понял, что лучше выйду, посмотрю на себя со стороны: куда я двигаюсь, чего хочу, для чего я это делаю. Если пойму, что у меня до сих пор страсть и я скучаю по футболу, то обязательно вернусь», — сказал футболист.

При этом он подчеркнул, что уже в январе может появиться на сборах «Рубина» в Турции, и поблагодарил команду за время, проведенное в столице Татарстана.

31-летний Олег Шатов перешел в «Рубин» в 2020 году. Он провел за казанский клуб 24 игры и отметился одним забитым мячом.