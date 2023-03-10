Президент Финляндии заявил, что готов к контактам с Путиным, но тем для обсуждения нет

Президент Финляндии Саули Ниинистё готов к контактам с российским лидером Владимиром Путиным, но не видит тем для обсуждения. Об этом он заявил в интервью телеканалу Bloomberg TV, передает ТАСС.

«Я уже говорил, что полностью готов поговорить с ним [Президентом РФ Владимиром Путиным], если это принесет какие-либо результаты», – ответил он на вопрос о возможных контактах с российским лидером.

При этом Ниинистё добавил, что пока стороны не нашли таких тем.

Ведущая канала напомнила, что последняя беседа лидеров двух стран состоялась в мае 2022 года по инициативе финской стороны. Пресс-служба Кремля тогда сообщала, что Владимир Путин назвал отказ Финляндии от традиционной политики военного нейтралитета ошибочным, поскольку нет никаких угроз ее безопасности.

Финляндия и Швеция приняли решение вступить в НАТО в мае прошлого года. Однако они не смогут стать членами организации до тех пор, пока их заявки не будут одобрены всеми странами альянса. Из 30 государств заявки на сегодняшний день не одобрили только Венгрия и Турция.