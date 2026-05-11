Президент Финляндии призвал к прямому диалогу Европы с Россией

Европе следует вступить в прямой диалог с Россией, чтобы защитить свои интересы на Украине. Такое мнение высказал Президент Финляндии Александр Стубб в интервью итальянской газете Corriere Della Sera.

«Если американская политика в отношении России и Украины не отвечает интересам Европы, как я считаю, то мы сами должны вступить в прямой диалог. Да, пора начать разговор с Россией», – подчеркнул политик.

Вместе с тем Стубб уточнил, что не знает, когда именно могут начаться переговоры. «Мы обсуждали это с европейскими лидерами, которые установят контакт, но решение еще не принято», – пояснил он.

По словам политика, принятие решения о переговорах зависит от координации между европейскими странами, особенно между членами «Европейской пятерки» (в нее входят Франция, Германия, Италия, Польша и Испания) и государствами Севера Европы и Балтии, которые граничат с РФ. «Будет это специальный посланник или группа лидеров, посмотрим», – добавил Стубб.

Параллельно верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас сообщила, что министры иностранных дел стран Европейского Союза соберутся в конце мая, чтобы обсудить возможные темы потенциальных переговоров с Россией.

До этого ТАСС со ссылкой на дипломатический источник в Брюсселе рассказал, что первая дискуссия о переговорах Европы с Россией состоится на неформальной встрече глав МИД стран ЕС на Кипре 27-28 мая. Главной темой встречи должно стать обсуждение списка «европейских условий» для начала переговоров, но решений по ее итогам принято не будет.