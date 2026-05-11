Каллас анонсировала обсуждение в ЕС возможных тем переговоров с Россией

Министры иностранных дел стран Европейского Союза соберутся в конце мая, чтобы обсудить возможные темы потенциальных переговоров с Россией. Об этом сообщила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас перед сегодняшней встречей глав МИД государств сообщества в Брюсселе.

«Мы должны обсудить между собой, о чем мы хотим с ними (россиянами – прим. Т-и) поговорить. И именно поэтому мы организуем встречу с министрами иностранных дел, на которой мы обсудим предложения, которые лежат на столе, чтобы решить проблемы, которые у нас есть, потому что, опять же, это проблема европейской безопасности», – заметила вице-президент Еврокомиссии (цитата по РБК).

Вместе с тем Каллас подчеркнула, что Евросоюзу необходимо, чтобы на уступки пошла в том числе и РФ. По ее словам, существует много вопросов, «связанных с тем, что мы требуем от России для обеспечения стабильности и мира в Европе».

До этого ТАСС со ссылкой на дипломатический источник в Брюсселе рассказал, что первая дискуссия о переговорах Европы с Россией состоится на неформальной встрече глав МИД стран ЕС на Кипре 27-28 мая. Главной темой встречи должно стать обсуждение списка «европейских условий» для начала соответствующих переговоров, но решений по ее итогам принято не будет.

«<...> дискуссия продолжится на встрече глав МИД 15 июня и на следующем саммите ЕС 18-19 июня», – уточнил собеседник агентства, добавив, что первым и «очевидным» предварительным условием со стороны Евросоюза будет «немедленное и долговременное прекращение огня».

При этом ранее Президент России Владимир Путин назвал предпочтительным переговорщиком по Украине с европейской стороны бывшего канцлера Германии Герхарда Шрёдера. Каллас исключила возможность назначения политика на эту должность, пояснив, что экс-канцлер лоббировал интересы российских госкомпаний и в случае его участия в переговорах он сидел бы «по обе стороны стола».

Еще раньше предложение Президента РФ задействовать Шрёдера в переговорном процессе отвергли власти Германии, о чем сообщили агентства Reuters и DPA, а также газета Tagesspiegel.