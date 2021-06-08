Президент FINA: Казань и Россия играют важную роль в водных видах спорта

Новый президент Международной федерации плавания (FINA) Хусейн Аль-Мусаллам, который находится с визитом в Казани, посетил Дворец водных видов спорта и высказал свое мнение об объекте.

«Это мой первый визит на посту президента Международной федерации плавания, на этот пост я был выбран два дня назад. И я, тем самым, могу подтвердить, что Казань и Россия играют важную роль в водных видах спорта и для нас это особое место. Дворец водных видов спорта – это уникальный, просто фантастический объект. И не только с той точки зрения, что здесь могут проводиться соревнования, но это еще и объект для занятия спортом для граждан, которые могут заниматься здесь плаванием и поддерживать свое здоровье. Ведь это важно, чтобы население оставалось здоровым», – признался глава FINA.

Также Аль-Мусаллам поблагодарил Президента Республики Татарстан Рустама Минниханова за поддержу спорта в целом и плавания в частности.

«Хотел бы выразить слова благодарности Президенту Татарстана за поддержку спорта. Не только плавания, а спорта в целом. Потому что у него есть особенное видение, как можно развивать и поддерживать спорт среди населения. И это дорогого стоит. Это важно и для детей, причем не только в Казани и России, но и во всем мире. Это большая ценность», – заявил Хусейн Аль-Мусаллам, имея в виду, в том числе, и функционирующий в Казани Центр развития водных видов спорта FINA.