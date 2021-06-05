Новым президентом ФИНА стал Хусаин Аль-Мусаллам, в понедельник он прилетит в Казань

Сегодня в столице Катара Дохе состоялся генеральный конгресс Международной федерации плавания (ФИНА) на котором состоялись выборы президента федерации. Новым главой федерации стал первый вице-президент ФИНА, представитель Кувейта Хусаин Аль-Мусаллам. Он сменил в этой должности уругвайца Хулио Маглионе, который был у руля федерации с 2009 года. Аль-Мусаллам был единственным кандидатом на пост главы федерации.

Стоит отметить, что именно при бывшем президенте ФИНА Хулио Маглионе Казань в 2011 году получила право на проведение чемпионата мира по водным видам спорта 2015 года, а также множество других международных соревнований. Столица Татарстана по праву стала одним из самых надежных партнеров ФИНА.

Министр спорта Татарстана Владимир Леонов и президент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников также находятся в Катаре. Как стало известно ИА «Татар-информ», оба президента ФИНА – бывший и избранный – после завершения конгресса прилетят в Казань и в понедельник проведут встречу с Президентом Республики Татарстан Рустамом Миннихановым.

Хулио Маглионе и Владимир Леонов

Напомним, что следующем году в Казани планируется провести юниорский чемпионат мира по плаванию, а также чемпионат Европы по плаванию на короткой воде (25 м). В 2024-м году – чемпионат Европы по водным видам спорта, а в 2025-м – чемпионат мира водным видам. Также в Казани ежегодно проходят этапы Кубков мира по плаванию, синхронному плаванию и прыжкам в воду.