Президент Египта заявил о готовности страны к сотрудничеству с БРИКС в разных сферах

Президент Египта Абдель Фаттах Ас-Сиси заявил о готовности Каира к укреплению взаимодействия в целях обеспечение безопасности, устойчивости экономики и в других сферах деятельности организации. Об этом он сообщил на расширенном заседании саммита БРИКС в Казани.

«Объединение БРИКС работало в целях обеспечения устойчивости режима многополярности. С этой точки зрения Египет подтверждает готовность к укреплению сотрудничества, взаимодействию, координации со странами объединения на различных международных площадках. В том числе и в таких направлениях, как климатическая повестка, обеспечение продовольственной безопасности, цифровизация, сфера образования и науки», - отметил глава иностранного государства.

Он также добавил, что сегодня мир захлестнули тяжелые кризисы, которые вызывают сомнения у людей в его многополярном устройстве. Ас-Сиси подчеркнул, что в нынешней ситуации Египет уделяет большое значение укреплению многополярной системы.

Саммит глав государств стран БРИКС проходит в Казани с 22 по 24 октября. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Помимо России, Бразилии, Индии, КНР и ЮАР, с января этого года в него также входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия.

Накануне в столицу РТ для участия в том же мероприятии прибыли представители Кубы, Боливии, Никарагуа, Монголии и других государств.