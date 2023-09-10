Президент Бразилии собирается приехать на саммит БРИКС в Казани

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Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что планирует лично прибыть на саммит БРИКС в Казани в 2024 году. От российского коллеги Владимира Путина он ожидает ответный визит на саммит «Группы двадцати». Об этом бразильский лидер заявил в беседе с индийским каналом Firstpost.

«Он (Путин — прим. Т-и) получит приглашение, — заметил он. — Саммит БРИКС в России в следующем году пройдет до саммита G20 в Бразилии, и я поеду на саммит БРИКС в Россию».

После этого, рассчитывает Лула да Силва, лидеры отправятся на встречу «Двадцатки». И несмотря на то что страна попадает под юрисдикцию МУС, «Путин может спокойно приезжать в Бразилию».

«Покуда я являюсь Президентом Бразилии, его не арестуют. Никого в Бразилии не арестуют без разрешения властей», — подчеркнул собеседник издания.

Напомним, о том, что МУС выдал ордер на «арест» Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой, стало известно 17 марта. В заявлении МУС отмечалось, что они, «предположительно, несут ответственность» за «незаконную депортацию» детей из Украины в Россию.