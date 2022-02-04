Президент Бразилии посетит Россию 14–17 февраля

Визит Президента Бразилии Жаира Болсонару в Москву намечен на 14–17 февраля. Об этом со ссылкой на заявление бразильского МИД сообщает РИА Новости.

«Запланированный визит Президента в Москву — 14–17 февраля», — говорится в сообщении.

Ранее бразильские СМИ сообщили, что США пытаются повлиять на Правительство Бразилии, чтобы отменить данный визит из-за напряженной обстановки вокруг Украины.

Сам Болсонару, в свою очередь, подчеркнул, что на встрече с Президентом России Владимиром Путиным не планирует обсуждать Украину.