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Президент Бразилии обсудил с Путиным варианты урегулирования ситуации на Украине
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с бразильским коллегой Лулой да Силвой. Собеседник рассказал ему о прошедшем в Хиросиме саммите Группы семи и предложил свои пути урегулирования украинского конфликта. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
«Президент России дал принципиальные оценки развития ситуации вокруг Украины, подтвердив при этом открытость российской стороны к диалогу на политико-дипломатическом треке, который по-прежнему заблокирован Киевом и его западными спонсорами», — говорится в сообщении.
Помимо этого, стороны оценили перспективы развития отношений между Россией и Бразилией, совместную работу в БРИКС и на других площадках.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что Президент Украины Владимир Зеленский не пришел на встречу с да Силвой, которая должна была пройти на саммите в Хиросиме.
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