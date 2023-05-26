Президент Бразилии обсудил с Путиным варианты урегулирования ситуации на Украине

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с бразильским коллегой Лулой да Силвой. Собеседник рассказал ему о прошедшем в Хиросиме саммите Группы семи и предложил свои пути урегулирования украинского конфликта. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Президент России дал принципиальные оценки развития ситуации вокруг Украины, подтвердив при этом открытость российской стороны к диалогу на политико-дипломатическом треке, который по-прежнему заблокирован Киевом и его западными спонсорами», — говорится в сообщении.

Помимо этого, стороны оценили перспективы развития отношений между Россией и Бразилией, совместную работу в БРИКС и на других площадках.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Президент Украины Владимир Зеленский не пришел на встречу с да Силвой, которая должна была пройти на саммите в Хиросиме.