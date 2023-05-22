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Зеленский не пришел на встречу с Президентом Бразилии на саммите G7
Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва рассказал, что украинский лидер Владимир Зеленский не пришел на встречу с ним на саммите G7 в Хиросиме. Об этом со ссылкой на портал G1 сообщает РИА Новости.
По его словам, сначала было объявлено о задержке украинской делегации. Однако спустя время она так и не появилась.
«У него определенно была другая встреча <...> Я не был разочарован, я был расстроен, потому что хотел бы с ним встретиться <...> Зеленский взрослый и знает, что делает», — заявил Президент Бразилии.
Ранее говорилось, что его уговаривал встретиться с Зеленским Президент Франции Эммануэль Макрон.
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