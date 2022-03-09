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Политика
9 марта 2022  09:58

Президент Бразилии назвал Путина одним из самых могущественных людей в мире

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Говоря о прошедшей встрече с Президентом России Владимиром Путиным, бразильский лидер Жаир Болсонару назвал коллегу одним из самых могущественных людей в мире. Об этом со ссылкой на Estado de Minas сообщает РИА Новости.

«Несколько недель назад я встречался с одним из самых могущественных людей в мире, — заявил Болсонару. — Сейчас он переживает конфликт с соседней страной. Мы разговаривали почти три часа».

Напомним, что ранее Президент Бразилии подчеркнул, что его страна не поддержит санкции против России.

#Владимир Путин #Бразилия
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