Президент Бразилии назвал Путина одним из самых могущественных людей в мире

Говоря о прошедшей встрече с Президентом России Владимиром Путиным, бразильский лидер Жаир Болсонару назвал коллегу одним из самых могущественных людей в мире. Об этом со ссылкой на Estado de Minas сообщает РИА Новости.

«Несколько недель назад я встречался с одним из самых могущественных людей в мире, — заявил Болсонару. — Сейчас он переживает конфликт с соседней страной. Мы разговаривали почти три часа».

Напомним, что ранее Президент Бразилии подчеркнул, что его страна не поддержит санкции против России.