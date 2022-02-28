Жаир Болсонару: Бразилия не поддержит санкции против России, сохранив нейтралитет

Бразилия намерена придерживаться нейтралитета в голосованиях ООН, связанных с осуждением Президента России Владимира Путина либо введением санкций, а также при принятии подобного рода резолюций. Об этом со ссылкой на Президента Бразилии Жаира Болсонару сообщает РИА Новости.

По мнению бразильского лидера, Украина доверила свою судьбу комику, которого избрали президентом.

«Комика избрали президентом Украины, народ доверил юмористу определение судьбы нации. Я буду ждать выступления в ООН, чтобы высказать свое мнение», — подчеркнул Болсонару в беседе с порталом G1.