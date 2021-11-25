Президент Азербайджана выразил соболезнования в связи с трагедией на шахте «Листвяжная»

Азербайджанский лидер Ильхам Алиев направил телеграмму Президенту России Владимиру Путину, в которой выразил соболезнования в связи с трагедией на кузбасской шахте «Листвяжная». Об этом передает «Sputnik Азербайджан».

«От имени народа Азербайджана и от себя лично выражаю искренние соболезнования Вам, родным и близким погибших, желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим», — сказано в тексте соболезнования.

Утром в пгт Грамотеинский произошло задымление на шахте «Листвяжной». В шахте находились 285 человек, из которых на поверхность вывели 239.

Согласно источнику в экстренных службах, жертвами ЧП стали 52 человека, в том числе шесть горноспасателей.