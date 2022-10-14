Президент Ассоциации фермеров РТ: «Передать кому-то свое КФХ проблематично»

В Ассоциации фермеров и крестьянских подворий РТ считают, что для КФХ возможность на время мобилизации переоформить бизнес на кого-то другого не подходит. Такое мнение высказал президент объединения Камияр Байтемиров, комментируя законопроект для мобилизованных предпринимателях, который планируется принять уже на следующей неделе.

«Фермерские хозяйства относятся к предпринимательской деятельности. Они семейного типа. Хотя и говорится о том, что возможна передача кому-то, сделать это проблематично. Для КФХ это будет разрушением», — считает Байтемиров.

Сегодня те, кого призывают на военную службу в рамках частичной мобилизации, не имеют права одновременно вести предпринимательскую деятельность. По словам одного из разработчиков законопроекта, депутата Госдумы от Татарстана Максима Топилина, новация предусматривает, что призванному предпринимателю будет предоставлен срок в 5 рабочих дней на необходимые юридические действия: оформить доверенность для заключения контрактов, подписания бумаг, сдать налоговую отчетность и даже переписать на кого-то сам бизнес. «Если человек понимает, что дальше не может вести эту деятельность, он может доверить ее тому, кому захочет, — сказал Топилин. — Это не обязанность, а право. Можно передоверить, закрыть [предприятие] или выйти [из бизнеса]».

По словам Байтемирова, крестьяне все время были опорой государства. Он напомнил, что татарстанские фермеры производят больше 51,3% валовой сельхозпродукции. Подробнее читайте в материале «Татар-информа».