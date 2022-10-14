Пять дней на передачу бизнеса: как предпринимателям помогут во время мобилизации

Госдума на следующей неделе может принять закон о предпринимателях, попавших под частичную мобилизацию. Он устанавливает период, в течение которого владельцы предприятий могут передать дела, в том числе переоформить бизнес. В Минэкономики РТ новый законопроект представил один из его один из разработчиков – Максим Топилин.

Максим Топилин: «Законодательством запрещено военнослужащим, точно так же как чиновникам и госслужащим, заниматься бизнесом» Фото: mert.tatarstan.ru

Госдума на следующей неделе примет законопроект для мобилизованных предпринимателей

Депутат Государственной Думы от Татарстана Максим Топилин на заседании оперативного штаба в Минэкономики РТ презентовал новый законопроект, связанный со статусом предпринимателей. На днях он был внесен в Госдуму группой депутатов, представляющих все пять фракций. В их числе и два сенатора – Андрей Турчак и Николай Журавлев.

Топилин напомнил, что сегодня те, кого призывают на военную службу в рамках частичной мобилизации, не имеют права одновременно вести предпринимательскую деятельность: «Так устроено наше законодательство». То есть законодательством запрещено военнослужащим, точно так же как чиновникам и госслужащим, заниматься бизнесом. Однако объявленная в стране частичная мобилизация затронула в том числе тех людей, которые владеют и управляют малыми предприятиями либо у них в собственности есть доли, пакеты акций каких-то других бизнесов и так далее. И сейчас эти бизнесы зачастую «находятся в зоне неопределенности».

По словам Топилина, новый законопроект предусматривает, что призванному предпринимателю будет предоставлен срок в пять рабочий дней (фактически неделя, а если эти дни совпадают с праздничными днями, то и больше), на необходимые юридические действия: оформить доверенность для заключения контрактов, подписания бумаг, сдать налоговую отчетность и даже переписать на кого-то сам бизнес. «Если человек понимает, что дальше не может вести эту деятельность, он может доверить ее тому, кому захочет, – сказал Топилин. — Это не обязанность, а право. Можно передоверить, закрыть [предприятие] или выйти [из бизнеса]».

Если же получивший повестку – это соучредитель какого-то предприятия, то для него такой вопрос не стоит. Даже если его мобилизуют, нарушения закона не будет. Депутат сказал, что сейчас этот проект проходит юридическую экспертизу. Его планируется принять в очень короткие сроки, буквально в ближайший вторник, с тем чтобы в среду его смог рассмотреть Совет Федерации.

Общий закон о кредитных каникулах для участников СВО был одобрен Советом Федерации 4 октября Фото: mert.tatarstan.ru

«Чтобы мы видели, что это действительно реальное предприятие»

Еще один законопроект, который тоже предполагается принять в сжатые сроки, – о кредитных каникулах для мобилизованных предпринимателей. Документ был разработан из-за опасений, что фактически может оказаться заблокированной деятельность малых предприятий, у которых только один учредитель и он же гендиректор и его призвали в Вооруженные силы по мобилизации.

По новым правилам в течение льготного периода заемщик будет вправе не вносить платежи по договору. Срок «кредитных каникул» составит весь срок военной службы единственного участника общества, увеличенный на 30 дней, и может быть продлен на время его нахождения в больницах, госпиталях, других медицинских организациях в стационарных условиях на излечении. Напомним, что общий закон о кредитных каникулах для участников СВО был одобрен Советом Федерации 4 октября.

Депутат сообщил, что готовящийся документ содержит определенные ограничения. «Нужны соответствующие объемы, оборот, чтобы мы видели, что это действительно реальное предприятие: работает и платит налоги», — сказал он.

Также, по его словам, рассматриваются вопросы, связанные с исполнением такими юрлицами и предпринимателями госконтрактов. Если мобилизация привела к тому, что контракт не может быть исполнен, чтобы не применялись пени и исполнителя не включали в реестр недобросовестных поставщиков и так далее. По его словам, Правительство сейчас работает над этим механизмом: «Используются примерно те же конструкции, как во времена ковида».

То же самое планируется и по срокам действия лицензий: «Если это необходимо, то они будут переоформлены». В пакете мер также предусмотрены отсрочки по налогам. «Нужно максимально сохранить трудовые коллективы», —заметил он.

Мидхат Шагиахметов сообщил, что ведомство приняло решение для всех категорий малого и среднего предпринимательства Фото: mert.tatarstan.ru

«Принятые меры должны без волокиты дойти до наших предпринимателей»

В свою очередь, министр экономики РТ Мидхат Шагиахметов напомнил, что Правительство РФ приняло ряд мер поддержки российской экономики в условиях частичной мобилизации. «Наша с вами главная задача – принятые меры должны без волокиты дойти до наших предпринимателей», — отметил он.

Кроме того, министр сообщил, что ведомство приняло решение для всех категорий малого и среднего предпринимательства: это и самозанятые, и индивидуальные предприниматели, и юрлица, где директор-учредитель в одном лице, пролонгировать сроки погашения займов и микрозаймов, которые были им выданы по республиканским программам. Никаких штрафов и неустоек за нарушения срока возврата займов им начисляться также не будет, пообещал министр. Кроме того, вводится мораторий на штрафы за несвоевременное предоставление отчетности.

Шагиахметов пообещал, что его подчиненные будут в индивидуальном порядке отрабатывать все меры поддержки, чтобы бизнес продолжил работать, предприятия развивались, работали, не останавливались и самозанятые. Ресурсы и возможности для этого в республике есть: в бюджете для малого и среднего бизнеса предусмотрено достаточно средств. Кроме того, «серьезно капитализированы» Фонд поддержки предпринимательства и Гарантийный фонд.

Заместитель министра труда Клара Новикова заверила, что они готовы разъяснять работодателям все нюансы по мобилизованным. По ее словам, все министерства, включая Минтруд, рассматривают обращения членов семей мобилизованных в режиме 24/7. Срок исполнения этих документов составляет сутки.

«Чем больше мы получим информации с места, тем быстрее сможем отреагировать, поправить. Для этого штаб в Минэкономики и проходит», — заметил Максим Топилин Фото: mert.tatarstan.ru

«Никакой онлайн-канал не заменит живого общения с мобилизованным»

Шагиахметов поинтересовался у банкиров, обращались ли к ним уже за кредитными каникулами и какие вопросы в связи с этим возникают. «Ключевая задача – получать обратную связь. Чем больше мы получим информации с места, тем быстрее сможем отреагировать, поправить. Для этого штаб в Минэкономики и проходит», — заметил Максим Топилин.

Руководитель отделения федерального банка в Татарстане сообщил на заседании, что его кредитная организация активно включилась в программу. Заявки на реструктуризацию кредитов есть. Их число он не назвал. Только упомянул, что они приходят по разным каналам: сейчас их сводят воедино. Банкир напомнил, что условия реструктуризации определены федеральным законом. Речь идет о кредитных каникулах на период мобилизации плюс 1 месяц. Проценты, а также основной долг в этот период не уплачиваются. По его словам, основная проблема — это возможность взаимодействия с мобилизованными.

В банке предусмотрено несколько каналов для связи с призванными в армию. Первый — это их личное присутствие в кредитной организации, что по понятным причинам не всегда возможно. Второй — через страницу банка в интернете, и третий — это звонок на горячую линию, где можно оставить свои данные. Никаких дополнительных документов, подтверждающих статус участника СВО, не требуется: это отрабатывается с Минобороны.

Представитель банка рассказал, что часто возникают вопросы по платежным картам для зачисления довольствия, которые «требуют конкретного обсуждения с конкретным специалистом». Например, спрашивают, можно ли оформить вторую карту на супругу, чтобы она получала довольствие или установить какой-то месячный лимит трат. Выясняют, можно ли сделать доверенность и тому подобное. «Никакой онлайн-канал не заменит живого общения. Жизнь гораздо шире, чем можно прочитать в какой-то памятке или услышать по телефону горячей линии», — заключил он.

Период мобилизации плюс 30 дней — это «не оцифрованная дата», поэтому банки пока вписывают конечный срок «заморозки» по желанию клиента Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Период мобилизации не оцифрованная дата

Представитель татарстанского банка сообщил, что они приостанавливают работу по требованию платежей по любым заявкам, которые поступают от мобилизованных.

Сотрудник федерального банка в сфере АПК проинформировал, что татарстанский филиал также активно включился в упомянутую программу. Через контакт-центр уже получено 7 обращений. Они обрабатываются: «Тоже ведется индивидуальная работа». Но по одному заявлению (оно поступило еще до того, как был принят федеральный закон) уже вынесено решение в рамках собственной программы банка по реструктуризации.

Выступавшая озвучила конкретный вопрос, который у них возник: по закону кредитные каникулы даются на период мобилизации плюс 30 дней, но военкоматы этот срок в повестках не указывают. Она поинтересовалась, сами ли банки должны уточнять в военкоматах этот момент или их все-таки можно обязать это делать. Она пояснила, что по установленной в банках процедуре кредит можно пролонгировать только на конкретный срок, при этом рассчитывается график платежей. Но период мобилизации плюс 30 дней — это «не оцифрованная дата», поэтому они пока вписывают конечный срок «заморозки» по желанию клиента. Ей ответили, что пока у мобилизации «срока как такового нет».

Наиль Залаков: «Понимаем свои задачи и на случай всеобщей мобилизации» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Появляется много людей, которые говорят, что они тоже фермеры»

«Частичная мобилизация касается и нас, — включился в обсуждение первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия республики Наиль Залаков. В АПК тоже ждут выхода закона о преференциях для предпринимателей: «У нас тоже есть гранты, есть обязательства людей». Пока Минсельхозпрод мониторит, «сколько людей по отрасли получило повестки и убыло [в зону СВО]». Также определили перечень предприятий, которые имеют мобилизационные задания. «Понимаем свои задачи и на случай всеобщей мобилизации», — заверил он.

«Вместе с вузами и студентами отрабатываем возможность предстоящей посевной», — сообщил замминистра. Даже если будет нехватка специалистов, задачи по обеспечению продовольственной безопасности надо выполнять.

«Этот год, слава богу, был не засушливый, поэтому все необходимые запасы и резервы имеем», — удовлетворенно отметил первый зам Марата Зяббарова.

На мобилизации фермеров он остановился отдельно. «Появляется очень много людей, которые говорят, что они тоже фермеры. Мы всех не можем знать, поэтому, наверное, полномочия все-таки больше [нужно отдать] районам, потому что эти фермеры работают на их территории», — внес он предложение.

Что касается сельскохозяйственных предприятий, которые получают мобилизационное задание, замминистра рассказал, что «принято такое внутреннее решение: если фермер действительно [работает] один, держит огромное количество скота и он единственный кормилец большой семьи, то мы пока даем ему отсрочку». То есть пока отработка идет «в ручном режиме».

«Эти моменты надо как-то обозначить, чтобы был люфт. Действительно, не каждый справится с хозяйством. К сожалению, этим пытаются воспользоваться и нечестные люди. Поэтому мы этот вопрос решаем вместе с Ассоциацией фермеров и с главами районов», — подытожил он.

Камияр Байтемиров: «Фермерские хозяйства относятся к предпринимательской деятельности. Они семейного типа. Хотя в указе и сказано о том, что возможна передача кому-то, сделать это проблематично» Фото: © «Татар-информ»

«Хотя в законе и сказано, передать кому-то свое КФХ проблематично»

«Крестьяне все время были опорой государства», — тут же сказал свое веское слово президент Ассоциации фермеров и крестьянских подворий РТ Камияр Байтемиров. Он напомнил, что татарстанские фермеры производят больше 51,3% валовой сельхозпродукции.

И обозначил проблему. «Фермерские хозяйства относятся к предпринимательской деятельности. Они семейного типа. Хотя в указе и сказано о том, что возможна передача кому-то, сделать это проблематично. Для КФХ это будет разрушением», — заявил Байтемиров.

Вместе с тем он поддержал предложение Залакова о том, чтобы в постановлении «было все-таки указано то, что полномочия необходимо передать руководителям исполкомов, которые являются председателями мобилизационных комиссий в муниципальных районах». «Для того чтобы у них была возможность выбора: призывать или не призывать? [Чтобы они оценивали], как это экономически отразится не только на конкретном фермерском хозяйстве, но и в целом на государстве», – отметил он.

Глава ассоциации подчеркнул, что большинство фермерских хозяйств — грантополучатели. Они используют поддержку государства и средства, которые заимствовали в банках.

Артур Николаев сообщил, что у них есть обращения от логистов: как им работать, если будет полная мобилизация, кого можно отправлять во вторую и третью очередь? Фото: © «Татар-информ»

«Малый бизнес могут мобилизовать в любой момент»

Первый заместитель Торгово-промышленной палаты Татарстана Артур Николаев сообщил, что у них есть обращения от логистов: как им работать, если будет полная мобилизация, кого можно отправлять во вторую и третью очередь?

Кроме того, по его словам, некоторые компании малого и среднего бизнеса задействованы в структуре поставки оборудования или каких-то комплектующих для ОПК. Николаев рассказал, что буквально на днях разговаривал с ребятами, которые работают «полностью на КАМАЗ»: выпускают автокомпоненты. Сейчас заказов очень много. И они боятся, что рабочих на экструдерах, а они сейчас втроем трудятся в три смены, могут в любой момент мобилизовать. Между тем новых сразу не обучишь, надо как минимум 4-5 месяцев. Одним словом, заметил зампредседателя Торгово-промышленной палаты, если этих специалистов, а это молодые парни, сейчас заберут, то в этой части будут очень большие проблемы. Конкретных предложений Николаев не озвучил, заметив, что по ним еще «надо подумать».

«Наши крупные предприятия по-прежнему лихорадит»

А заместитель генерального директора Ассоциации предприятий и промышленников РТ Виктор Дмитриев поднял вопрос бронирования, отметив, что в последнее время было много вопросов по предприятиям ОПК. 30 сентября Правительство приняло постановление, и процесс вроде бы нормализовался. «Наши крупные предприятия пока по-прежнему лихорадит, но они хотя бы знают, куда идти», — заметил он.

По словам Дмитриева, в основном остались нерешенными проблемы по «комплектаторам». Они не входят в перечень предприятий ОПК, тем не менее работают на гособоронзаказ. Докладчик привел в пример «Вакууммаш», который выполняет «очень серьезные заказы» в интересах «Роскосмоса» и «Росатома». В частности, для космодрома «Восточный», и не только.

«Наше Министерство промышленности не может включить их в свои списки и довести до российского Минпрома, до Мантурова. Им рекомендовали обратиться в центральные офисы «Роскосмоса» и «Росатома». Документы были оформлены, и три недели нет никакой обратной связи. То ли их внесли в эти списки, то ли нет, — обрисовал он ситуацию. — А военкомат поджимает: «Давай людей!. По тебе никаких освобождений нет».

Иначе говоря, ассоциация выразила пожелание, чтобы по предприятиям, напрямую не задействованным в ОПК, вопросы бронирования специалистов решались максимально быстро, «иначе будет много бед». Топилин обещал посодействовать.