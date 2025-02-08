Президент Академии наук РТ: Сейчас учитель часто оказывается крайним

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В нынешней школе учителя часто оказывается незащищенными, а родители зачастую не доверяют им. Об этом заявил президент Академии наук РТ Рифкат Минниханов в программе «Интервью без галстука» на телеканале «Татарстан 24».

«<...> сейчас учитель не защищен, он часто оказывается крайним, не всегда родители правы. Раньше они приходили на собрания, внимательно слушали учителей, а уже потом делали выводы», – констатировал президент Академии наук Татарстана.

«Преподавателям верили, а сегодня не всегда так происходит. Очень тяжело восстановить престижность этой профессии. Нужно менять эту ситуацию», – подчеркнул он.

Рифкат Минниханов также обратил внимание на то, что «было ликвидировано профильное образовательное учреждение» (Татарский государственный гуманитарно-педагогический университет и Елабужский государственный педагогический университет вошли в состав КФУ в 2011 году – прим. Т-и).

По мнению президента АН РТ, дело в том, что раньше будущие преподаватели уже с первого курса проходили практику, участвовали в школьных образовательных процессах. «Человек после завершения учебы выходил готовым педагогом», – охарактеризовал прежнее состояние педагогического образования Рифкат Минниханов.