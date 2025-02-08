Рифкат Минниханов: «Премиями и грантами учителям ситуацию не изменишь»

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Работа школьного учителя должна достойно оплачиваться. Об этом заявил президент Академии наук РТ Рифкат Минниханов в программе «Интервью без галстука» на телеканале «Татарстан 24».

По словам президента Академии наук Татарстана, каждый год в школы республики приходят тысячи новых учителей, но за первый год работы примерно 25% из них уходят из профессии, а за второй год их примеру следуют еще 25%.

«<…> учитель должен стать своеобразным идолом, для этого ему и достойно платить надо. Премиями и грантами учителям ситуацию не изменишь», – констатировал Рифкат Минниханов.

Кроме того, по мнению спикера, педагоги также должны быть обеспечены жильем, так как это будет дополнительно стимулировать их оставаться в профессии.