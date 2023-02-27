Президент «Ак Барса» Маганов обратился к команде перед стартом плей-офф КХЛ

Фото: rais.tatarstan.ru

Президент хоккейного клуба «Ак Барс» Наиль Маганов на встрече с Раисом Татарстана Рустамом Миннихановым перед стартом плей-офф КХЛ обратился к хоккеистам и тренерам казанской команды.

«Все вместе мы очень рады, что традиция по встрече с командой продолжается. Регулярный чемпионат получился непростым, но в концовке команда показала, что не зря считается одной из сильнейших в стране. Во всех линиях у нас есть лидеры и глубина.

Знайте, что за вами стоит весь Татарстан, вы – часть нашей общей семьи. Помните, что в основе ваших будущих побед будет лежать только честный добросовестный труд. А мы всегда вас будем поддерживать», – передает слова Маганова корреспондент «ТИ-Спорт» с места событий.

Напомним, встреча Рустама Минниханова с «Ак Барсом» состоялась сегодня в Казани на базе хоккейного клуба.

Стартовый матч четвертьфинальной серии Восточной конференции «Ак Барс» – «Нефтехимик» состоится в Казани 1-го марта. Начало игры в 19.00 по московскому времени.

Накануне «Ак Барс» одержал победу в заключительном матче чемпионата, обыграв «Авангард». «ТИ-Спорт» опубликовал материал, в котором подвел итоги матча и всего регулярного сезона.