Президент Абхазии и Раис РТ ознакомились с ходом ремонта набережной Диоскуров в Сухуме

Президент Абхазии Бадра Гунба и Раис Татарстана Рустам Минниханов ознакомились с ходом ремонта набережной Диоскуров в столице кавказской страны Сухуме. Об этом сообщает абхазское агентство «Апсныпресс».

На набережной проводятся работы по расчистке покрытия и подготовке к реконструкции, отмечает издание.

Обновление этой части набережной, длиной более одного километра, проводится за счет средств Татарстана. Завершить работы предполагается до 1 июня текущего, 2026 года.

Ремонт набережной начался в прошлом, 2025 году. Ее поделили на участки: помимо Татарстана, работы финансируются Башкортостаном, аэропортом Сухума и абхазскими бизнесменами, работающими в России.

На церемонию открытия набережной Диоскуров планируется пригласить руководителей регионов, городов и организаций, которые занимаются ее восстановлением, замечает агентство «Sputnik Абхазия».

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Рустам Минниханов прибыл в Абхазию с рабочим визитом. Его встретил Бадра Гунба.

Видео: телеграм-канал ИА Апсныпресс