news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Политика 24 февраля 2026 14:55

Президент Абхазии и Раис РТ ознакомились с ходом ремонта набережной Диоскуров в Сухуме

Читайте нас в
Телеграм

Президент Абхазии Бадра Гунба и Раис Татарстана Рустам Минниханов ознакомились с ходом ремонта набережной Диоскуров в столице кавказской страны Сухуме. Об этом сообщает абхазское агентство «Апсныпресс».

На набережной проводятся работы по расчистке покрытия и подготовке к реконструкции, отмечает издание.

Обновление этой части набережной, длиной более одного километра, проводится за счет средств Татарстана. Завершить работы предполагается до 1 июня текущего, 2026 года.

Ремонт набережной начался в прошлом, 2025 году. Ее поделили на участки: помимо Татарстана, работы финансируются Башкортостаном, аэропортом Сухума и абхазскими бизнесменами, работающими в России.

На церемонию открытия набережной Диоскуров планируется пригласить руководителей регионов, городов и организаций, которые занимаются ее восстановлением, замечает агентство «Sputnik Абхазия».

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Рустам Минниханов прибыл в Абхазию с рабочим визитом. Его встретил Бадра Гунба.

Видео: телеграм-канал ИА Апсныпресс

читайте также
Минниханов прибыл в Абхазию с рабочим визитом
Минниханов прибыл в Абхазию с рабочим визитом
#Абхазия #Рустам Минниханов
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Казанский имам рассказал, кому нельзя давать фитр-садака

Казанский имам рассказал, кому нельзя давать фитр-садака

24 февраля 2026
Алмас Хусаинов: «Народные песни нельзя изменять. Они словно ДНК, код нашей нации»

Алмас Хусаинов: «Народные песни нельзя изменять. Они словно ДНК, код нашей нации»

23 февраля 2026