news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Политика 24 февраля 2026 13:56

Минниханов прибыл в Абхазию с рабочим визитом

Читайте нас в
Телеграм

В Абхазию с рабочим визитом прибыл Раис Татарстана Рустам Минниханов. Об этом в своем Телеграм-канале сообщил пресс-секретарь главы кавказского государства Алхас Чолокуа.

Раиса РТ встретил Президент Абхазии Бадра Гунба, уточнил представитель абхазского лидера.

Upd. (14.40): Позднее руководитель пресс-службы Рустама Минниханова Лилия Галимова напомнила, что «первый договор о дружбе и сотрудничестве между республиками был подписан еще 32 года назад».

Видео: t.me/Cholokua_press_secretary.

#Абхазия #Рустам Минниханов
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Казанский имам рассказал, кому нельзя давать фитр-садака

Казанский имам рассказал, кому нельзя давать фитр-садака

24 февраля 2026
Алмас Хусаинов: «Народные песни нельзя изменять. Они словно ДНК, код нашей нации»

Алмас Хусаинов: «Народные песни нельзя изменять. Они словно ДНК, код нашей нации»

23 февраля 2026