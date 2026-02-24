Минниханов прибыл в Абхазию с рабочим визитом

В Абхазию с рабочим визитом прибыл Раис Татарстана Рустам Минниханов. Об этом в своем Телеграм-канале сообщил пресс-секретарь главы кавказского государства Алхас Чолокуа.

Раиса РТ встретил Президент Абхазии Бадра Гунба, уточнил представитель абхазского лидера.

Upd. (14.40): Позднее руководитель пресс-службы Рустама Минниханова Лилия Галимова напомнила, что «первый договор о дружбе и сотрудничестве между республиками был подписан еще 32 года назад».

Видео: t.me/Cholokua_press_secretary.