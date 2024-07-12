«Претензий к Василию не имею»: водитель Porsche после смертельного ДТП просится на волю

Фото: © Кирилл Гумиров / «Татар-информ»

«У меня нет умысла никуда скрываться»

Верховный суд Республики Татарстан рассмотрел апелляцию и оставил в СИЗО участника смертельного ДТП Василия Барнабишвили.

Он бизнесмен, был учредителем нескольких крупных фирм, выручка самой значительной из которых в прошлом году составила 46,3 млрд рублей, сейчас занимает руководящую должность в одной из компаний.

Слушание по апелляции сегодня не первое. В прошлый раз, когда планировалось рассмотрение ходатайства, адвокат подсудимого на заседание не явился. Сегодня ситуация повторилась, однако суд перестраховался и вызвал адвоката по назначению.

«У меня нет умысла никуда скрываться. Меня многое связывает с Россией. Здесь моя мама, друзья, вся жизнь», – заявил Василий.

Однако основная сложность в том, что гражданина Казахстана Барнабишвили с Россией связывают только его слова. На это незамедлительно указал обвинитель, высказавшись против изменения меры пресечения, ссылаясь на наличие иностранного гражданства и отсутствие российского.

Фото: © Кирилл Гумиров / «Татар-информ»

Изначально, еще на заседании в Приволжском суде, Василий заявил, что осознает свое преступление, раскаивается и готов выплатить пострадавшей семье компенсацию. Он также просил судью отправить его под домашний арест в одну из двух своих казанских квартир. Суд апелляцию не удовлетворил, оставив Василия под стражей.

«Давно мечтал о машине»

Напомним, 30 июня этого года 32-летний Василий Барнабишвили мчался по городу на своем Porsche Cayman, когда неожиданно на улице Ершова он вылетел на встречную полосу движения, столкнувшись с «Ладой» под управлением Максима Крайчика.

От удара «Гранта» подпрыгнула, и обе машины, выполнив несколько кульбитов, врезались в ограждение. «Гранта» частично зависла в воздухе, пробив первый забор и врезавшись во второй.

Фото: © Кирилл Гумиров / «Татар-информ»

Максим Крайчик от полученных травм скончался на месте. Ему было 39 лет, он не был женат и детей у него не было. «Гранту» взял в кредит в марте этого года.

По словам брата, Анатолия Крайчика, тот давно мечтал о машине. «Раньше он ездил на старой “Гранте”, но очень хотел поменять. И вот недавно сменил. Он был человеком простым, поэтому купил в кредит, но все равно радовался покупке», – говорил Анатолий раньше.

В результате ДТП шикарный Porsche лишился практически всей передней части. Однако водительское место не было сильно деформировано.

Фото: © Кирилл Гумиров / «Татар-информ»

«После ДТП я сразу вылез из машины, бегал, старался помочь. Попыток покинуть место происшествия не предпринимал», – рассказывал Василий Барнабишвили на заседании в Приволжском суде.

«Никаких претензий к Василию не имею»

Сегодня выяснилось, что компенсацию Барнабишвили все же выплатил. В суде зачитали ходатайство брата погибшего Максима Крайчика – Анатолия Крайчика, проходящего по делу потерпевшим.

«Никаких претензий к Василию не имею. Брата уже не вернешь, а Василий раскаялся, извинился и выплатил компенсацию. Не вижу смысла в такой жесткой мере пресечения», – зачитал судья ходатайство Анатолия Крайчика.

Фото: © Кирилл Гумиров / «Татар-информ»

Ранее Анатолий высказывался иначе. В коротком интервью корреспонденту «Татар-информа», которое он дал сразу после ареста Василия, он говорил: «Да, я планирую участвовать в судебном разбирательстве и добиваться справедливости». На сегодняшний процесс Анатолий не явился.