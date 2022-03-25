Преступный колл-центр или «близкий в беде»: как кибермошенники обманывают татарстанцев

В Татарстане вновь набирает обороты давно известный вид мошенничества, который, казалось бы, уже изжил себя. Полицейские задерживают мошенников не только в Казани, но и в других регионах. Случается, звонят и из Украины. О том, как не стать жертвой преступления, сотрудники полиции рассказали на пресс-конференции в «Татар-информе».

Рамис Газимов предупредил, что в республике возобновился один из известных давно видов мошенничества, который, казалось бы, сошел на нет Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

За первые два месяца 2022 года в Татарстане наметилась тенденция к снижению числа дистанционных мошенничеств. Как рассказал замначальника Управления уголовного розыска МВД по Республике Татарстан Рамис Газимов, количество краж с банковских карт жителей республики за январь-февраль этого года сократилось на 200 случаев. И если число иных видов преступлений, таких как грабежи, кражи сотовых телефонов или квартирные кражи, сокращается из года в год, то в сфере кибермошенничества такого не было давно.

Однако радоваться пока рано, предупредил Газимов, в республике возобновился один из известных давно видов мошенничества, который, казалось бы, сошел на нет. Звонящие уверяют человека, что его родственник попал в ДТП, предлагают заплатить за «избавление» от проблем с законом. По словам Рамиса Газимова, за весь прошлый год в республике совершили порядка 70-80 таких преступлений, за два месяца 2022 года уже 50.

Спикер подчеркнул, что дистанционные преступления остаются самыми «популярными» способами отъема денег мошенниками у населения, треть из них приходится на так называемые звонки из службы безопасности банка.

«Сотрудники банка сами никогда звонить не будут. Если есть какие-то подозрительные операции по счетам граждан, то это банком блокируется автоматически», – отметил Газимов и обратился к гражданам с просьбой не доверять звонкам с неизвестных номеров.

Второе место в рейтинге мошенников заняли сомнительные интернет-магазины, третье – сайты бесплатных объявлений.

«Тут либо человек продает товар и на него выходит потенциальный подозреваемый, говорит, что хочет купить этот товар, но для этого нужны данные банковской карты. Либо человек сам пытается купить товар и начинает вносить предоплату» – рассказал Газимов.

Преступный call-центр в сердце республики

Один из самых громких случаев организованного кибермошенничества раскрыли недавно в столице Татарстана. Сотрудники полиции задержали группу молодых людей, которых подозревают в мошенничестве под предлогом выплаты компенсаций за покупку БАДов.

«Это был фактически преступный call-центр. Люди приходили как на работу» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Это был фактически преступный call-центр. Люди приходили как на работу: с утра приезжают, вечером уезжают. А днем обзванивают людей под предлогом предоставления компенсаций за ранее приобретенные лекарственные препараты и БАДы», – рассказал спикер.

Звонившие говорили людям, что приобретенные ими препараты якобы оказались непригодными и им, как потерпевшим, положена компенсация. Для получения выплаты нужно было только оплатить услуги по оформлению документов, комиссию, страховку или налог.

«У нас есть пример, когда жительница Астрахани данным фигурантам в течение полугода перечислила 10 миллионов рублей. Общий ущерб от этой преступной группы насчитывает уже 12-13 млн рублей. Все участники задержаны, в том числе и организатор», – добавил Газимов.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное организованной группой, в особо крупном размере», расследование продолжается.

Преступных схем, по словам Газимова, огромное количество, и с каждым днем появляются все новые и новые. Например, один из злоумышленников, в прошлом – артист, менял голоса во время разговора со своей жертвой. Мужчина представлялся то работником банка, то сотрудником полиции, мог даже имитировать женский голос. Таким образом он втирался в доверие к собеседнику и похищал деньги с его банковских счетов.

В другом случае мужчина отслеживал сделки о продажах машин на интернет-сайтах. Затем мошенник звонил продавцу и, представившись покупателем, заявлял, что машина сломалась, и требовал компенсации.

Анна Гурьянова рассказала, что удалось добиться значительных успехов в расследовании преступлений, когда человеку сообщают, что его «родственник попал в беду» Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

«Курьерам» телефонных мошенников избежать наказания не удастся

Заместитель начальника Следственного управления УМВД России по Казани Анна Гурьянова рассказала, что сотрудникам правоохранительных органов удалось добиться значительных успехов в расследовании преступлений, когда человеку сообщают, что его «родственник попал в беду». Жертвами в таких случаях, как правило, оказываются бабушки и дедушки, поскольку их обмануть легче всего.

«Это очень большая цепь. Есть человек, который звонит и представляется либо родственником, либо сотрудником полиции и предлагает передать деньги, чтобы человека отпустили на свободу или решили вопрос с ДТП. Второй человек – тот, кто забирает деньги, так называемый курьер. Раньше привлечь его к ответственности не было возможности, так как нужно было доказать умысел, доказать, что он знал, что забирает у бабушки деньги, добытые преступным путем», – рассказала Гурьянова.

По ее словам, с января этого года ситуация изменилась. Сейчас в Татарстане возбуждено большое количество уголовных дел, в том числе в отношении «курьеров».

Если раньше попросить передать деньги могли совершенно случайных людей, например таксистов, то сейчас мошенники начали искать «курьеров» в Интернете. Преступники оставляют объявления с предложением быстрого и высокого заработка. Откликаются, как правило, молодые люди, есть среди них даже несовершеннолетние. В качестве оплаты им предлагают 10% от каждой похищенной суммы.

«Но хочется обратиться ко всем, кто ищет быстрого заработка, – все будете привлечены к ответственности. "Курьер" перечисляет средства через банкомат, так что сказать, что он не знал, что в пакете были деньги, уже не получится. В основу доказательств также ложится переписка с "работодателем"», – прокомментировала Гурьянова.

Гурьянова поделилась, что привлечение к ответственности посредников преступления не только увеличило процент раскрываемости подобных мошенничеств, но и позволило в относительно короткое время возвращать похищенные деньги их владельцам. Так, по ее словам, буквально недавно в Казани сотрудникам полиции удалось вернуть 100-летней бабушке 100 тысяч рублей, похищенные у нее мошенниками.

Большинство мошеннических преступлений в Татарстане совершают люди из других регионов, а местные жители чаще выступают жертвами, что значительно усложняет процесс раскрытия Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Задерживаем мошенников даже из других стран»

Как отметил Газимов, Министерство внутренних дел Татарстана уделяет особое внимание раскрытию кибермошенничеств.

«Главная профилактика – это раскрытие и задержание. Татарстан занимает первое место в Приволжском федеральном округе по числу раскрытых мошенничеств и краж, в общей сложности – это почти 3 тысячи случаев, а также по числу задержанных лиц – это полторы тысячи человек. Также Татарстан занимает второе место по России по раскрытию краж и мошенничеств», – поделился Рамис Газимов.

По его словам, большинство мошеннических преступлений в Татарстане совершают люди из других регионов, а местные жители чаще выступают жертвами, что значительно усложняет процесс раскрытия.

Газимов подчеркнул, что у татарстанских правохранителей есть нерушимый принцип работы – выезжать в любое место, если это поможет расследованию. За весь прошлый год сотрудники выезжали за пределы региона более 600 раз и задержали около 200 человек из других регионов.

Следы некоторых кибермошенничеств, произошедших на территории Татарстана, могут привести даже в другие страны, об этом ранее на заседании в Госсовете РТ говорил министр внутренних дел РТ Артем Хохорин.

«Мы задерживаем преступные группы, в том числе их соучастников на территории России. Бывают показания, которые доводят нас не только до Украины, но и до других стран», – прокомментировал слова об «украинском следе» мошенничеств в Татарстане Газимов.

«Мошенничество все-таки совершается группой лиц. Это цепь – есть организатор, есть соучастники, те же "курьеры" или "разводчики". Если они знают русский язык, это могут быть люди любой национальности, жители любой страны», – в свою очередь отметила Анна Гурьянова.

Сотрудники правоохранительных органов призывают татарстанцев внимательно совершать покупки в Сети, не доверять звонкам и сообщениям незнакомцев и перепроверять информацию, полученную в Интернете. Особую заботу стоит проявить в отношении своих пожилых родственников: предупредите их о возможных звонках от мошенников и попросите в любой непонятной ситуации звонить и советоваться с вами.