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Происшествия
16 марта 2022  11:45
Елена Саляхова

Хохорин: У некоторых кибермошенничеств есть «украинский след»

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Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Следы некоторых кибермошенничеств, произошедших на территории Татарстана, ведут на Украину. Об этом на заседании в Госсовете РТ заявил министр внутренних дел РТ Артем Хохорин.

В декабре прошлого года, по словам Хохорина, в Татарстане была зафиксирована серия мошенничеств, когда неизвестные звонили татарстанцам и выманивали у них крупные суммы денег. Злоумышленники сообщали, что их родственник попал в ДТП и ему срочно нужна финансовая помощь.

«Мы видели, что концы этих мошенничеств находятся на Украине», – отметил Хохорин.

Глава ведомства добавил, что «украинский след» был замечен и в преступлениях, связанных с оборотом наркотиков, в большинстве из них преступники сбывали «синтетику» через интернет.

#кибермошенники #наркотики #Артем Хохорин #госсовет рт
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