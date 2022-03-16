Хохорин: У некоторых кибермошенничеств есть «украинский след»

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Следы некоторых кибермошенничеств, произошедших на территории Татарстана, ведут на Украину. Об этом на заседании в Госсовете РТ заявил министр внутренних дел РТ Артем Хохорин.

В декабре прошлого года, по словам Хохорина, в Татарстане была зафиксирована серия мошенничеств, когда неизвестные звонили татарстанцам и выманивали у них крупные суммы денег. Злоумышленники сообщали, что их родственник попал в ДТП и ему срочно нужна финансовая помощь.

«Мы видели, что концы этих мошенничеств находятся на Украине», – отметил Хохорин.

Глава ведомства добавил, что «украинский след» был замечен и в преступлениях, связанных с оборотом наркотиков, в большинстве из них преступники сбывали «синтетику» через интернет.