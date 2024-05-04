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Пресса Гамбии анонсирует визит Рустама Минниханова в страну
Местная пресса Республики Гамбия анонсирует визит Раиса Татарстана Рустама Минниханова в страну. Об этом «Татар-информу» сообщила руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.
В СМИ отмечается, что Раис Татарстана и председатель Группы стратегического видения «Россия — Исламский мир» возглавил делегацию России для участия в XV саммите глав государств и правительств стран — членов Организации исламского сотрудничества.
Как ранее сообщал «Татар-информ», Рустам Минниханов прибыл с рабочим визитом в Гамбию для участия в саммите ОИС. На полях саммита у него запланирован ряд встреч. Кроме того, Раис РТ примет участие в ключевых сессиях мероприятия.
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