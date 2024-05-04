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Политика 4 мая 2024 07:16

Пресса Гамбии анонсирует визит Рустама Минниханова в страну

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Местная пресса Республики Гамбия анонсирует визит Раиса Татарстана Рустама Минниханова в страну. Об этом «Татар-информу» сообщила руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.

Фото предоставлено пресс-службой Раиса РТ

В СМИ отмечается, что Раис Татарстана и председатель Группы стратегического видения «Россия — Исламский мир» возглавил делегацию России для участия в XV саммите глав государств и правительств стран — членов Организации исламского сотрудничества.

Как ранее сообщал «Татар-информ», Рустам Минниханов прибыл с рабочим визитом в Гамбию для участия в саммите ОИС. На полях саммита у него запланирован ряд встреч. Кроме того, Раис РТ примет участие в ключевых сессиях мероприятия.

#Рустам Минниханов #организация исламского сотрудничества
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