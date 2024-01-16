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Пресс-службу Госсовета Татарстана возглавила Ольга Благодарова
Новым руководителем пресс-службы Государственного Совета Татарстана стала Ольга Благодарова. Ранее, с августа 2004 года, этот пост занимала Резида Макуева.
«Распоряжение Председателя Госсовета РТ Фарида Мухаметшина о назначении на должность вышло сегодня», — рассказала Благодарова корреспонденту «Татар-информа».
До этого назначения она была заместителем руководителя пресс-службы Государственного Совета Татарстана.
Резида Макуева ушла из жизни 19 декабря прошлого года в возрасте 61 года после продолжительной болезни, о чем сообщал «Татар-информ».
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