Рустам Минниханов попал в санкционный список ЕС

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Евросоюз ввел санкции против Раиса Татарстана Рустама Минниханова. Соответствующее решение принял Совет Европы.

В документе уточняется, что под санкции Минниханов попал за эвакуацию детей из зоны конфликта на Украине. Ограничения также введены против 10 физических лиц и 17 организаций, в том числе детских и молодежных спортивных лагерей РФ и КНДР.

«На лиц, включенных в список сегодня, распространяется запрет на продажу активов , а гражданам и компаниям ЕС запрещено предоставлять им средства, финансовые активы или экономические ресурсы. Кроме того, на физических лиц распространяется запрет на поездки , запрещающий им въезд или транзит через территории ЕС», – говорится в документе.