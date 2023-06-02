Пресс-служба Никиты Михалкова опровергла сообщения о его госпитализации

Пресс-служба российского режиссера, киносценариста и телеведущего Никиты Михалкова опровергла сообщения о его госпитализации. Об этом сообщает РИА Новости.

«Данная информация не соответствует действительности», – рассказали агентству.

Несколько телеграм-каналов до этого опубликовали сообщение, что режиссер был госпитализирован в одну из больниц Москвы.

Ранее, 5 января, Никита Михалков попал в больницу в тяжелом состоянии, заразившись гриппом, как утверждала его пресс-служба, либо коронавирусом — по версии Telegram-канала Baza. 24 января его выписали.