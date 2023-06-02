Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Пресс-служба Никиты Михалкова опровергла сообщения о его госпитализации
Пресс-служба российского режиссера, киносценариста и телеведущего Никиты Михалкова опровергла сообщения о его госпитализации. Об этом сообщает РИА Новости.
«Данная информация не соответствует действительности», – рассказали агентству.
Несколько телеграм-каналов до этого опубликовали сообщение, что режиссер был госпитализирован в одну из больниц Москвы.
Ранее, 5 января, Никита Михалков попал в больницу в тяжелом состоянии, заразившись гриппом, как утверждала его пресс-служба, либо коронавирусом — по версии Telegram-канала Baza. 24 января его выписали.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»