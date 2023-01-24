Никита Михалков выписан из больницы, в которую попал 5 января

Российский режиссер, киносценарист и телеведущий Никита Михалков, который был госпитализирован 5 января, заявил сегодня, что его выписали из больницы. Обращение кинематографиста размещено в его официальном Telegram-канале «Бесогон».

«Дорогие мои друзья, это не фигура речи: именно „дорогие“ и именно „друзья“! Уверен, что очень во многом, кроме огромного труда врачей и всех тех, кто был рядом, ваше горячее желание моего выздоровления, ваши молитвы привели меня домой», — подчеркнул режиссер.

Михалков также заметил, что именно в такие моменты приходит понимание, чем отличается популярность от настоящей любви.

При этом он признался, что на полное восстановление и реабилитацию потребуется еще какое-то время, но заверил, что уже приступил к работе над новым выпуском своей программы «Бесогон» — первым в наступившем году.

Никита Михалков был госпитализирован 5 января в тяжелом состоянии, заразившись гриппом, как утверждала его пресс-служба, либо коронавирусом — по версии Telegram-канала Baza. Пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что российский лидер Владимир Путин регулярно получает информацию о состоянии здоровья Михалкова и желает ему скорейшего выздоровления.