Пресс-секретарь Минэкологии РТ Лилия Мулюкова покинула пост

Лилия Мулюкова (справа) покидает свой пост в министерстве экологии и природных ресурсов РТ

Фото предоставлено Лилией Мулюковой

Пресс-секретарь Министерства экологии и природных ресурсов Татарстана Лилия Мулюкова покинула пост. 1 октября стало для нее последним днем работы в зеленом ведомстве республики. В беседе с ИА «Татар-информ» Мулюкова поделилась дальнейшими планами, рассказав о будущей работе и о том, что предстоящий месяц планирует посвятить отдыху.

«У меня есть хорошее предложение по работе — я останусь работать в Татарстане, возможно, в рядах республиканских пресс-служб», — поделилась собеседница агентства, однако более детальную информацию озвучивать не стала.

В ведомстве уже имеется кандидатура преемника Мулюковой. «Я буду передавать свои дела, учить нового человека, приходить на уже бывшую работу даже в отпуске, так как всей душой радею за экологию Татарстана и связь с населением», — отметила она.

На посту пресс-секретаря Лилия Мулюкова трудилась с марта 2018 года. За это время она провела порядка 100 брифингов, пресс-конференций, пресс-рейдов и пресс-туров, подготовила более 700 ответов на запросы средств массовой информации. На своей работе она часто задерживалась допоздна, отвечая на вопросы татарстанцев в direct социальных сетей. Обратная связь с пресс-секретарем зеленого ведомства была настолько эффективной, что число ее подписчиков за три года выросло с 4 тыс. до 11 тыс. человек.

Помимо этого, специалист запустила проект по созданию и выпуску отраслевого экологического журнала «С чистого листа», который издавался ежемесячно тиражом 800 экземпляров, вела телепрограмму «Чистый Татарстан» на телеканале «Татарстан-24» и «Эфир» в рамках заключенного госконтракта.

В своем Instagram Мулюкова также попрощалась с работой, поблагодарила всех за сотрудничество.

«Время пришло. 1 октября 2021 года. Вот и настал последний рабочий день в этом прекрасном здании в центре города — в Министерстве экологии и природных ресурсов Республики Татарстан. Была счастлива здесь работать и вносить свой вклад в сохранение природы. Коллеги, журналисты, друзья — каждому говорю спасибо. Пора выходить из зоны комфорта и покорять новые горизонты. Я не прощаюсь, я говорю: „До свидания“. Это была работа на чистый Татарстан. Всегда на связи. Ваша Лилия Мулюкова. Увидимся. До встречи», — написала она.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что главный специалист по взаимодействию со СМИ УФССП России по РТ Лилия Халимова покинула свой пост.