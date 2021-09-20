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Ру Тат
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20 сентября 2021  13:03
Павел Климчак

Лилия Халимова покинула должность главы пресс-службы УФССП России по РТ

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Лилия Халимова покинула должность главного специалиста по взаимодействию со СМИ УФССП России по РТ. Об этом она сообщила на своей странице в Instagram.

«Это был ценный и незабываемый опыт, который в корне изменил мои представления о службе и ее сотрудниках. Огромная благодарность коллегам по службе и по перу за этот путь. Впереди – новые горизонты, новые люди, новые задачи», – написала в своем посте Лилия Халимова.

Как стало известно ИА «Татар-информ», в данный момент на место главы пресс-службы УФССП России по РТ еще никто не назначен.

#судебные приставы #пресс-служба #УФССП РФ по РТ
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