Пресс-секретари о «Госдиджитал»: Мы остались сытыми и довольными

В Казани 15 и 16 сентября проходил образовательный форум «Госдиджитал», посвященный качественному взаимодействию сотрудников средств массовой информации с различными ведомствами. Пресс-секретарь Государственного комитета Татарстана по туризму Оксана Аганина заметили, что благодаря грамотно подобранным спикерам форум получился очень эффективным — как в части получения новых знаний, так и в вопросах общения пресс-служб с представителями СМИ.

«Программа составлена эффективно, максимально продумана и дополнена практическими занятиями», — рассказала Аганина, выразив надежду на то, что подобный форум в Татарстане проводится не в последний раз.

Пресс-секретарь Инвестиционно-венчурного фонда РТ Лилия Мулюкова тоже высоко оценила работу спикеров. Она упомянула уровень диалога с аудиторией, практику по командообразованию и работу по выявлению слабых и сильных сторон.

«Говорят, что голодный журналист — злой журналист, но мы остались сытыми и довольными в прямом и переносном смысле. Спасибо организаторам!» — поделилась она впечатлениями.

Подобные мероприятия для многих — стимул к дальнейшему развитию, ведь там выступают спикеры, которые делятся практическими советами, которые ведомства потом могут применить в работе. На это обратила внимание пресс-секретарь мэра Набережных Челнов Римма Мухамедзянова. По ее мнению, программа форума удачно совмещала теорию и практику.

«Пресс-секретари — это связующее звено между аудиторией и властью. Мы работаем в формате 24 на 7, но, пожалуй, и этого недостаточно, ведь мы должны быть там, где наша аудитория, а она в основном в соцсетях, но это никак не уменьшает роль СМИ», — подчеркнула Мухамедзянова.

В open-talk на полях форума 15 сентября приняли участие генеральный директор АО «Татмедиа» Шамиль Садыков, руководитель телеканала «Татарстан 24» Андрей Кузьмин, директор филиала ГТРК «Татарстан» Фирдус Гималтдинов, генеральный директор телерадиокомпании «Новый век» Ильшат Аминов и другие авторитетные спикеры.