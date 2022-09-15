Шамиль Садыков: Многие сейчас не читают новости, они выбирают видео с котиками в соцсетях

Актуальные вопросы взаимодействия средств массовой информации с различными муниципальными и федеральными ведомствами обсудили сегодня руководители авторитетных информагентств и телерадиокомпаний на полях форума «Госдиджитал в Татарстане. Его настоящее и будущее».

Генеральный директор медиахолдинга «Татмедиа» Шамиль Садыков высказал мнение, что в век интернета и соцсетей все меньше людей интересуются новостями, предпочитая более легкий, развлекательный контент.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Многие люди не смотрят и не читают новости сейчас. Они потребляют другой контент в социальных сетях: фото, видео с милыми котиками и так далее, но не читают новости. Кажется, что и сайты муниципальных ведомств, министерств, помимо журналистов, никто не читает. Так что, пока есть корреспонденты из СМИ, нужны и пресс-секретари. В целом, ситуация сложная и касается каждого», — отметил глава медиакомпании во время открытой дискуссии.

Он также обратил внимание на нехватку квалифицированных специалистов в разных муниципальных районах республики. По словам Садыкова, найти там дипломированных журналистов, которые работают по профессии и могут создавать качественные тексты на татарском и русском языках, бывает непросто.

Внимание на проблему с кадрами обратил и гендиректор телерадиокомпании «Новый век» Ильшат Аминов.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«У нас великая проблема с татарскими спикерами. В некоторых важных республиканских ведомствах нет до сих пор татароговорящих: в Минздраве, Пенсионном фонде, Минпромторге, Минцифры, ГИБДД. Мы переживаем, потому что в таких важных гоструктурах нужны те, кто сможет разъяснять людям какие-то вопросы на втором государственном языке», — сказал он.

По его словам, очень важно помнить, что пресс-секретари республиканских и федеральных ведомств и работники СМИ не враги друг другу и должны заниматься сотворчеством.

Главный редактор интернет-издания KazanFirst Кирилл Шлыков с пессимистичным настроем коллег не согласился. По его словам, журналисты, кто бы и что ни говорил про то, что средства массовой информации умирают и не выдерживают конкуренции с соцсетями, все еще важны и нужны.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Сейчас часто говорят о том, что соцсети по сравнению с различными СМИ более удобны и популярны для донесения информации. Я считаю, они стоят в одной плоскости. Аудитория есть везде, и они не всегда заходят в один конкретный интернет-источник информации. Если в поисковике человек первым делом увидит интересующую новость от какого-нибудь информагентства, то прочтет ее там», — пояснил он, посоветовав пресс-секретарям не замыкаться на чем-то одном, а распространять информацию разными путями.

Главред интернет-редакции регионального филиала «Интерфакс» Олег Санников при обмене информацией и подготовке новостных сюжетов особенно выделил ключевое значение личных контактов пресс-секретарей и корреспондентов. По его словам, при работе в информационной сфере нужно расширять круг знакомств и знать всех, с кем работаешь.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Садыков добавил, что в муниципалитетах РТ, в отличии от Казани, работники средств массовой информации часто сталкиваются с «информационным голодом», не знают, о чем писать, и их важно вовремя проинформировать и пригласить на какое-либо мероприятие, представить план.

«А вот для того, чтобы попасть, например, в „Татар-информ“ и другие крупные республиканские СМИ, нужно следить за актуальной повесткой. Если вы видите, что какая-то тема набирает популярность, подумайте, как ее правильно подать, чтобы постараться в эту повестку вместиться», — посоветовал гендиректор «Татмедиа».