Пресняков на «Новой волне» объяснил, почему Валерий Леонтьев редко общается со СМИ

Фото: © Надежда Гордеева / «Татар-информ»

Певец Владимир Пресняков объяснил, почему народный артист России Валерий Леонтьев редко общается с журналистами. Об этом артист рассказал представителям СМИ на красной дорожке Международного конкурса молодых исполнителей популярной музыки «Новая волна 2025».

«Он никогда особо не общался с журналистами, хотя он здорово говорит. Он немножко закрытый. Хотя я тоже не люблю… Просто болтаешь одно и то же. У меня на этой теме развилась очень серьезная социопатия», – заявил он.

По словам Преснякова, раньше в день журналисты задавали ему одни и те же вопросы «где-то раз триста». «Ты стараешься как-то по-другому ответить, по-разному», – отметил он.

Певец добавил, что у него с Леонтьевым сложились товарищеские отношения. «Он очень хороший человек, с ним очень интересно. Он интересный собеседник, с ним приятно поговорить», – заверил Пресняков.

Международный конкурс молодых исполнителей популярной музыки «Новая волна 2025» впервые проходит в Казани. Он открылся 21 августа и продлится до 26 августа.

Вчера на гала-концерте фестиваля выступил Валерий Леонтьев. Он исполнил песни «Дельтаплан», «Казанова», «Маргарита», «Светофор зеленый» и «Ты меня не забывай».