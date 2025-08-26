Валерий Леонтьев выступил на гала-концерте «Новой волны» в Казани

Народный артист России Валерий Леонтьев принял участие в гала-концерте «Новой волны» в Казани. Ведущий вечера тележурналист Андрей Махалов назвал его выход на сцену концертного зала New Wave Hall возвращением.

Леонтьев исполнил свои легендарные хиты – «Дельтаплан», «Казанова», «Маргарита», «Светофор зеленый» и «Ты меня не забывай». Публика встретила 76-летнего артиста бурными овациями и буквально завалила цветами.

Валерий Леонтьев уже давно живет в США и редко выходит на большую сцену.

Международный конкурс молодых исполнителей популярной музыки «Новая волна 2025» впервые проходит в Казани. Он открылся 21 августа и продлится до 26 августа.