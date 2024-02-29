Преподавателям фундаментальных предметов в вузах поднимут зарплаты с 1 сентября 2024 года

Профессиональные основы будущего специалиста закладывается на первых курсах, где преподаются фундаментальные дисциплины. Считаю необходимым повысить оплату труда преподавателей таких предметов, заявил Президент России Владимир Путин на послании федеральному собранию.

«Прошу Правительство предложить конкретные параметры этого решения и начать их внедрение уже с 1 сентября 2024 года в пилотном режиме», – сказал Президент России.

Он отметил, что для этого потребуются дополнительные расходы: в этом году около 1.5 млрд рублей, а в последующие около 4.5 млрд рублей.

«Эти деньги тоже у нас посчитаны», – сказал он.

Путин добавил, что важно повысить потенциал и качество всей высшей школы, поддержать вузы, стремящиеся к развитию. На это направлена программа Приоритет 2030, чье финансирование рассчитано до конца этого года.

«Предлагаю продлить ее еще на 6 лет и выделить около 190 млрд рублей», – подчеркнул Путин.