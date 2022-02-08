Преподаватель Леонид Савосин: «Мацокиной нужно добавить спортивной злости»

Старший преподаватель кафедры теории и методики лыжного спорта Поволжского университета спорта, а также руководитель экспертного совета лыжных гонок РТ Леонид Савосин поделился ожиданиями с корреспондентом ИА «Татар-информ» от выступления на Олимпиаде в спринте татарстанской лыжницы Христины Мацокиной.

По словам Савосина, для того, чтобы успешно выступить в спринте, спортсменке придется добавить в спортивной злости.

«Христина Мацокина – замечательная, общительная, приветливая, но в спорте – боец! Ей 23 года и по уровню результатов вполне способна бороться за лидерские позиции. Но в состязаниях спринтеров очень важен опыт борьбы на дистанции, так что возрастные спортсменки имеют определенное преимущество. Христине еще нужно добавить в спортивной злости», – сказал руководитель экспертного совета лыжных гонок РТ спортивной редакции ИА «Татар-информ».

Напомним, квалификация спринта лыжных гонок среди женщин в Пекине стартует сегодня в 11:00. Участие в гонке примут четыре российских спортсменки: Наталья Непряева, Юлия Ступак, Вероника Степанова и Христина Мацокина, являющаяся одним из девяти представителей Татарстана на Олимпиаде в Пекине.