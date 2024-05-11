Преподаватель КНИТУ-КАИ заявила, что информация о войне искажалась в течение 30 лет

Доцент кафедры социологии, политологии и менеджмента КНИТУ-КАИ Наталья Топал заявила в передаче «Интервью без галстука» на телеканале «Татарстан 24», что информация о Великой Отечественной войне искажалась в учебниках на протяжении 30 лет.

«Информация искажалась в течение 30 лет. Раньше у нас были разные учебники, на каждой кафедре писали свой. Это всё зависело от представлений, подготовки и совести авторов учебника, которые его выпускали», — поделилась она своим видением понимания механизмов преподавания истории в девяностых, нулевых и десятых годах.

Она упомянула в связи с этим некий учебник по истории. «Например, мы проходили тему Второй мировой войны, и там лишь четыре странички были посвящены Великой Отечественной войне, а Сталинградская и Курская битвы были даны перечислением», — сказала Топал.

По мнению кандидата исторических наук, представление о Великой Отечественной невозможно составить, не узнав «подробностей, подвигов, которые совершали наши герои». «Сейчас мы понимаем, что сделано было это намеренно», — выразила уверенность она.

Ранее Президент РФ Владимир Путин регламентировал основы государственной политики в области исторического просвещения.