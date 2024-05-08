Путин регламентировал основы госполитики в области исторического просвещения

Президент России Владимир Путин

Фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин своим указом утвердил основы государственной политики в области исторического просвещения. Документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.

Целями государственной политики в области исторического просвещения в указе названы «формирование общероссийской гражданской идентичности и укрепление общности Русского мира на основе традиционных российских духовно-нравственных и культурно-исторических ценностей».

Актуальность этих целей в документе объяснена «ростом международной напряженности и кризисом национальной идентичности, в основе которого лежат уничтожение исторической памяти, реабилитация и воскрешение неоколониализма, неоимпериализма и неонацизма».

Среди задач госполитики в области исторического просвещения упомянуты формирование госзаказа на подготовку научно-педагогических кадров и проведение исследований в области истории России, а также на создание произведений литературы и искусства, совершенствование системы научной экспертизы издаваемой исторической литературы, содержания экскурсионных программ и так далее.

Для развития научной базы исторического просвещения планируется создать систему мониторинга научных публикаций в сфере социально-гуманитарных наук, активизировать просветительскую работу с соотечественниками, проживающими за рубежом, и реализовать ряд других мер.

Ради повышения исторической грамотности предполагается создать единую методологию преподавания истории и единую государственную линейку школьных учебников по истории, закрепить статус негосударственных музеев, организовать поддержку исторического краеведения и так далее.

В свою очередь при формировании каналов «получения достоверной исторической информации» власти собираются создать механизм государственного и общественного контроля рынка компьютерных игр (чтобы исключить искажение исторических событий и представлений о роли России в мире), заменить иностранные образовательные цифровые платформы российскими, организовать общероссийскую цифровую платформу по поиску архивной информации и воплотить в жизнь некоторые другие инициативы.