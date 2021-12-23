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Здоровье
23 декабря 2021  00:28

Новое лекарство от коронавируса «Мир-19» пока будет использоваться только в стационарах

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Препарат для лечения коронавируса «Мир-19» пока предназначен для использования только в стационарах. В дальнейшем планируется провести исследование, чтобы он стал доступен и в аптеках. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу Федерального медико-биологического агентства Веронику Скворцову.

«Мы планируем продолжать исследование и уже пострегистрационное, и проведем специальное исследование по протоколу для амбулаторных пациентов, после этого исследования появится возможность распространять препарат через аптечную сеть», — объяснила Скворцова.

22 декабря Министерство здравоохранения России зарегистрировало лекарство «Мир 19», разработанное специалистами Института иммунологии ФМБА.

#коронавирус #скворцова вероника
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